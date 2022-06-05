В Одесі трапилась бійка біля нічного клубу: що відомо

В Одесі біля нічного клубу сталася бійка. Вона відбулася під час комендантської години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення керівника Одеської ОВА Максима Марченка.
"У той час, як ворог наносить по нас ракетні удари, коли наші захисники гинуть на полі бою, отримують поранення, не пускаючи орду в нашу область, деякі особи влаштовують бійки біля нічних клубів, порушуючи правила комендантської години та правила роботи, які встановлені для цих закладів", - розповів він.
Марченко звернувся до відповідних служб негайно відреагувати на цей випадок.
"Ми ніколи не закриваємо очі на це", - додав він.
Як повідомлялось, комендантська година в Одесі та області з 25 травня діє по-новому. Вона починається о 23:00 і триває до 05:00.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.