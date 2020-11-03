В Одесі побудують першу повністю автоматизовану підстанцію закритого типу 110/20 кВ

В Одесі побудують першу в Україні повністю автоматизовану підстанцію закритого типу 110/20 кВ. Енергооб'єкт зводить "ДТЕК Одеські електромережі" в мікрорайоні Чубаєвка міста Одеси.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як відзначають в компанії, така підстанція дасть додаткові 52 МВт електроенергії для мешканців Київського району міста і дозволить забезпечити надійною електроенергією 5000 нових квартир і всю прилеглу інфраструктуру.

"ДТЕК діє в інтересах України і впроваджує кращі світові практики будівництва енергооб'єктів. Будівництво підстанції закритого типу 110/20 кВ - новий крок у розвитку енергетичного ринку України. Інвестиції в будівництво становлять близько 290 млн гривень", - розповів генеральний директор "ДТЕК Одеські електромережі" Олександр Фоменко.

За його словами, унікальність підстанції "Чубаєвка" полягає в рівні напруги 20кВ, під яким електроенергія передається і розподіляється в мережі, замість поширених в Україні 6кВ і 10кВ. Подібні підстанції вже є в Німеччині, Нідерландах та інших європейських країнах.

"Найбільш економічним способом передачі електроенергії є її "відправлення" лініями більш високої напруги. Щоб краще зрозуміти, чому це вигідніше, уявіть, що ви включили шланг з водою: чим вище тиск, тим менше втрати води", - пояснив Олександр Фоменко.

Як повідомляють в компанії, підстанція "Чубаєвка" буде відповідати усім вимогам будівництва в сучасних містах. Вона буде невеликого розміру, 27х36м, але потужною. За своєю конструкцією вона буде "закритого" типу. Тобто все обладнання енергетики встановлять в спеціальній будівлі, надійно захистить його від негативного впливу погоди.

Підстанція буде працювати в режимі керування з диспетчерського пульта, без участі чергового персоналу. Це дозволить швидко фіксувати аварійні порушення і усувати їх наслідки без відключень споживачів від енергопостачання.

Нагадаємо, раніше в компанії заявляли, що одним із пріоритетних завдань ДТЕК є збереження навколишнього середовища. На новому об'єкті компанія планує встановлення вакуумних вимикачів, які дружні до навколишнього середовища та відповідають найвищим вимогам протипожежної безпеки.

На підстанції також буде використано кабель із зшитого поліетилену, що дозволить не тільки мінімізувати втрати в мережах, але і забезпечити екологічність завдяки відсутності витоку масла і забруднення навколишнього середовища при пошкодженні.