В Одесі здійнявся стовп диму: що стало причиною

За його словами, пожежа спалахнула на вулиці Боровського, 33 а.

"Одеса. Без хвилювань. Від спеки, попередньо, зайнялися побутове сміття та автошини. Це не "приліт"! Тихого безпечного дня! Пожежники працюють, а вам рекомендую дотримуватися правил пожежної безпеки", - написав Братчук.

Нагадаємо, в ніч на 1 липня російські військові завдали кілька ракетних ударів літаками стратегічної авіації по Одеській області.

Один зі снарядів влучив у багатоповерховий будинок. Інша ракета прилетіла в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі. В результаті чого загинула 21 людина.

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