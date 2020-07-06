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У Одесі майже на всіх пляжах знайшли кишкову паличку

Новини » Надзвичайні події     06.07.2020 - 16:57
У Одесі майже на всіх пляжах знайшли кишкову паличку
Фото: одеський пляж (РБК-Україна)

Найчистіша вода на пляжі "Ланжерон"

В Одесі лабораторний центр встановив невідповідність морської води на міських пляжах мікробіологічним нормам. На більшості пляжів виявили кишкову паличку.

Про це повідомляє "Думская TV".

Невідповідність води санітарним нормам показали результати аналізів за 30 червня. Воду перевіряють щотижня, а результати дослідження взятих сьогодні зразків будуть відомі у п'ятницю, 10 липня.

"Наш основний індикатор, який характеризує забруднення морської води, і не відповідав індексу кишкової палички", - зазначили у відділі епіднагляду лабораторного центру.

Найчистішим пляжем, за результатами досліджень, є "Ланжерон", поблизу якого минулого року затонув танкер. Спеціалісти вважають, що на результати досліджень впливає погода, а також кількість туристів.

Зазначимо, що кишкова паличка передається від людини до людини статевим та повітряно-крапельним шляхом. Однак, також заразитися можна шляхом вживання неякісної їжі або забрудненої води.

Нагадаємо, раніше вода не відповідала санітарним нормам лише на 5 пляжах Одеси.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Одесапляж
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