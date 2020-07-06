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В Одессе почти на всех пляжах нашли кишечную палочку

Новости » Происшествия     06.07.2020 - 16:57
В Одессе почти на всех пляжах нашли кишечную палочку
Фото: одесский пляж (РБК-Украина)

Самая чистая вода на пляже "Ланжерон"

В Одессе лабораторный центр установил несоответствие морской воды на городских пляжах микробиологическим нормам. На большинстве пляжей обнаружили кишечную палочку.

Об этом сообщает "Думская TV".

Несоответствие воды санитарным нормам показали результаты анализов за 30 июня. Воду проверяют еженедельно, а результаты исследования взятых сегодня образцов будут известны в пятницу, 10 июля.

"Наш основной индикатор, который характеризует загрязнение морской воды, и не отвечал индексу кишечной палочки", - отметили в отделе эпиднадзора лабораторного центра.

Чистейшим пляжем, по результатам исследований, является "Ланжерон", возле которого в прошлом году затонул танкер. Специалисты считают, что на результаты исследований влияет погода, а также количество туристов.

Отметим, что кишечная палочка передается от человека к человеку половым и воздушно-капельным путем. Однако, также заразиться можно путем употребления некачественной пищи или загрязненной воды.

Напомним, ранее вода не соответствовала санитарным нормам только на 5 пляжах Одессы.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Одессапляж
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