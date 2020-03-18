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В Одесі утворився транспортний колапс, маршрутки не вийшли на лінії

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Трамваї і тролейбуси виявилися переповненими

До 80% маршруток, що курсують між селищем Котовського, центром Одеси і Таїрова, не вийшли на лінії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання "Думська".

В результаті цього трамваї і тролейбуси виявилися переповненими.

Ситуацію в Одесі обговорюють на сесії міськради. Зокрема, заступник директора департаменту транспорту Сергій Щербань пояснює причини саботажу з боку маршрутників.

"Водії бояться, що сяде більше десяти пасажирів, а штраф буде 17 тисяч гривень. Це причина того, що 50% транспорту в Одесі не вийшло сьогодні на маршрути. Ми направили своїх інспекторів, щоб роз'яснити людям, як їм діяти. Ми в постійному контакті в керівництвом усіх парків", - повідомив він.

Також в зв'язку з тим, що метро в Києві закрили з 17 березня, на ранок 18 березня в столиці утворився транспортний колапс, місто паралізували затори. Як заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, у Києві не будуть збільшувати кількість пасажирського транспорту після закриття метро.

Нагадаємо, "Київпастранс" опублікував маршрути наземного пасажирського транспорту, які дублюють гілки метро, яке закрили через коронавірус.

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