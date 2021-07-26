В Одесі знайшли повішеним поліцейського: правоохоронці не виключають самогубство

В Одесі в парку "Перемоги" виявили повішеним патрульного поліцейського. За попередніми даними, він вчинив самогубство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу районного управління поліції №1 Одеси.
"Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза",- зазначили в пресслужбі.
Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 КК України з позначкою - самогубство.
За даними місцевого видання "Думська", загиблий - заступник начальника патрульної поліції міста Ізмаїл Одеської області Іван Митькін.