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В Одесі знайшли повішеним поліцейського: правоохоронці не виключають самогубство

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Одесі в парку "Перемоги" виявили повішеним патрульного поліцейського. За попередніми даними, він вчинив самогубство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу районного управління поліції №1 Одеси.

"Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза",- зазначили в пресслужбі.

Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 КК України з позначкою - самогубство.

За даними місцевого видання "Думська", загиблий - заступник начальника патрульної поліції міста Ізмаїл Одеської області Іван Митькін.

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самогубствополиция