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В Одесі чоловік через сварку у магазині вдарив двох перехожих ножем

Автор: Инна Собора

У Одесі сталася бійка на проспекті Добровольського. В результаті з ножовими пораненнями госпіталізовані дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Очевидці розповіли правоохоронцям, що потерпілі вступилися за працівницю магазину, яку лаяв зловмисник. У відповідь на зауваження чоловік вдарив перехожих ножем.

В результаті 32-річного одесита доставили до лікарні з травмою ліктя, а його 53-річного товариша шпиталізували з пораненням грудини. Наразі обидва знаходяться під наглядом лікарів.

Правоохоронці встановили місце знаходження зловмисника та затримали у порядку статті 208 КПК України. Ймовірне знаряддя злочину знайшли, його направлять на експертизу.

Дії чоловіка кваліфікували за двома статтями: ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За статтею 121 ККУ йому вже повідомили про підозру.

Призначена судово-медична експертиза для встановлення ступеня тяжкості травми, отриманої молодшим потерпілим. Слідство триває.

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Одеса