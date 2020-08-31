ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Одесі готували замах на підприємця, затримали замовника

Автор: РБК-Україна

В Одесі співробітники правоохоронних органів затримали чоловіка, який підшукував кілера для вбивства підприємця. За вбивство 31-річного чоловіка замовник пропонував 5 тисяч доларів.

Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

Наголошується, що між затриманим киянином і підприємцем був фінансовий конфлікт у сфері обігу криптовалюта.

"Оперативний підрозділ управління СБУ в Одеській області при співпраці зі слідчим управлінням ГУНП в Одеській області провів першочергові слідчі і негласні дії, в результаті яких були зібрані докази злочинних намірів 37-річного замовника, зафіксовано передачу завдатку в розмірі 2500 доларів і проведення імітацію вбивства потерпілого", - йдеться в повідомленні

Популярні новини

Під час отримання звіту від "виконавця" у вигляді фотоматеріалів імітованого вбивства підприємця і передачі йому винагороди ще 2500 доларів, силовики затримали замовника.

Замовник вбивства перебуває в ізоляторі тимчасового утримання.

Слідчі оголосили йому підозра за частиною 2 статті 15 та пунктами 6 і 11 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. До слідчого судді направлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.

Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у Запоріжжі біля супермаркету стався конфлікт, який переріс у стрілянину, в результаті був госпіталізований чоловік з пораненнями.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Одесаполициязамах