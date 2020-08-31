В Одесі готували замах на підприємця, затримали замовника

В Одесі співробітники правоохоронних органів затримали чоловіка, який підшукував кілера для вбивства підприємця. За вбивство 31-річного чоловіка замовник пропонував 5 тисяч доларів.

Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

Наголошується, що між затриманим киянином і підприємцем був фінансовий конфлікт у сфері обігу криптовалюта.

"Оперативний підрозділ управління СБУ в Одеській області при співпраці зі слідчим управлінням ГУНП в Одеській області провів першочергові слідчі і негласні дії, в результаті яких були зібрані докази злочинних намірів 37-річного замовника, зафіксовано передачу завдатку в розмірі 2500 доларів і проведення імітацію вбивства потерпілого", - йдеться в повідомленні

Під час отримання звіту від "виконавця" у вигляді фотоматеріалів імітованого вбивства підприємця і передачі йому винагороди ще 2500 доларів, силовики затримали замовника.

Замовник вбивства перебуває в ізоляторі тимчасового утримання.

Слідчі оголосили йому підозра за частиною 2 статті 15 та пунктами 6 і 11 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. До слідчого судді направлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.

Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у Запоріжжі біля супермаркету стався конфлікт, який переріс у стрілянину, в результаті був госпіталізований чоловік з пораненнями.