В Одесі горить нічний клуб на пляжі "Дельфін"

У вівторок ввечері в нічному клубі TrueMan в Одесі виникла пожежа. Вона охопила 400 кв. м будівлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".
Рятувальники продовжують гасіння, постраждалих немає.
"У ці хвилини на пляжі" Дельфін "горить популярний нічний клуб TrueMan... вогонь охопив площу близько 400 кв.м. Загиблих і постраждалих немає", - повідомляє видання в ніч проти середи з посиланням на пожежників.
Зазначається, що інформація про загоряння надійшла о 22:47.
На місці зараз працюють пожежники.