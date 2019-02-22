В Одесі горіла багатоповерхівка

Рятувальники евакуювали 40 людей

В Одессе сегодня утром, 22 февраля, загорелась кровля четырехэтажного жилого дома на улице Ришельевская, в результате чего было эвакуировано 40 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Одесской области.

Как сообщается, 22 февраля в 05:19 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном жилом доме в г. Одесса по улице Ришельевской, 11.

Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

"В 05:25 на место вызова прибыли первые пожарно-спасательные подразделения и установили, что горит кровля жилого дома на площади 800 кв. м - существует угроза ее разрушения. Спасатели сразу приступили к эвакуации жильцов дома и тушению пожара. Пожарные эвакуировали 40 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 07:08 пожар локализован и в 08:00 ликвидирован. Погибших нет. Причина пожара устанавливается.

Ранее на горнолыжном курорте во Львовской области сегодня спасатели ликвидировали масштабный пожар в отеле "Терем".

Кроме того, в Славянске Донецкой области в результате взрыва в пятиэтажке пострадал пожилой мужчина. Спасатели выяснили, что в квартире произошел взрыв бытового газа. По предварительной информации, утечка произошла в результате разгерметизации газовых коммуникаций.