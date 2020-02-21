В Одесі евакуювали ліцей через розлитий розчин аміаку

У Суворовському районі Одеси через розлитий розчин аміаку евакуювали ліцей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції і фахівці хіміко-радіометричної лабораторії ДСНС. За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею про хуліганство (ч.1 ст.296 КК України).

"Сьогодні невстановлена особа розлила біля навчального закладу рідину з різким запахом, що змусило учнів і вчителів перервати навчальний процес. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у місті Лохвиця (Полтавська область) на території приватного домоволодіння загинуло троє людей внаслідок отруєння небезпечними парами.

Додамо, що в Житомирській області через розпилення газу постраждали 13 дітей. Розпилив газ один з учнів шкіл міста Коростишів в туалетному приміщенні.

Також у Чернігові відбулась евакуація учнів школи №21 через розпилення невідомої речовини. В результаті події постраждали чотири учні, яких доставили в обласну дитячу лікарню.