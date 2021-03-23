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В Одесі додатково розгорнули 120 ліжок для хворих на COVID-19

Новость на русском → Одеса, Вівторок 23 березня 2021 20:25
В Одесі додатково розгорнули 120 ліжок для хворих на COVID-19 Фото: лікар (freepik)
Автор: Андрій Козловський

В Одеській міській лікарні №8 додатково розгорнули 120 ліжок для лікування хворих на COVID-19. Медичний заклад розпочинає приймати пацієнтів.

Про це повідомляє прес-служба міської ради.

"Ремонтні роботи завершені, обладнання й меблі розставлені по місцях, кисень підключено: Одеська міська лікарня №8 на Фонтанській дорозі починає прийом пацієнтів з COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до більшості встановлених у палатах ліжок підведено кисень, система киснезабезпечення підключена до двох кріоциліндрів по 2 тисячі літрів. Крім того, там встановили цифровий рентген-апарат, нові електроприлади, стабілізатори напруги, а також сучасну систему пожежної сигналізації.

Разом з тим сформували бригади медиків, що вестимуть прийом пацієнтів і надаватимуть кваліфіковану допомогу. До роботи в цьому відділенні буде також залучено інтернів Одеського національного медуніверситету.

У мерії нагадали, що в муніципальних лікарнях Одеси з початку епідемії розгорнуто 1059 ліжко-місць для госпіталізації хворих з COVID-19.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення ввести з 23 березня в Одеській області "червоний" рівень епідемічної небезпеки через COVID-19.

Крім того, влада Одеси вирішила почекати три дні для прийняття рішення про введення "червоної" зони.

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