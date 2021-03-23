В Одесі додатково розгорнули 120 ліжок для хворих на COVID-19

В Одеській міській лікарні №8 додатково розгорнули 120 ліжок для лікування хворих на COVID-19. Медичний заклад розпочинає приймати пацієнтів.

"Ремонтні роботи завершені, обладнання й меблі розставлені по місцях, кисень підключено: Одеська міська лікарня №8 на Фонтанській дорозі починає прийом пацієнтів з COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до більшості встановлених у палатах ліжок підведено кисень, система киснезабезпечення підключена до двох кріоциліндрів по 2 тисячі літрів. Крім того, там встановили цифровий рентген-апарат, нові електроприлади, стабілізатори напруги, а також сучасну систему пожежної сигналізації.

Разом з тим сформували бригади медиків, що вестимуть прийом пацієнтів і надаватимуть кваліфіковану допомогу. До роботи в цьому відділенні буде також залучено інтернів Одеського національного медуніверситету.

У мерії нагадали, що в муніципальних лікарнях Одеси з початку епідемії розгорнуто 1059 ліжко-місць для госпіталізації хворих з COVID-19.