В Одессе дополнительно развернули 120 коек для больных COVID-19

"Ремонтные работы завершены, оборудование и мебель расставлены ​​по местам, кислород подключен: Одесская городская больница №8 на Фонтанской дороге начинает прием пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к большинству установленных в палатах коек подведен кислород, система кислородообеспечения подключена к двум кріоциліндрів по 2 тысячи литров. Кроме того, там установили цифровой рентген-аппарат, новые электроприборы, стабилизаторы напряжения, а также современную систему пожарной сигнализации.

Вместе с тем сформировали бригады медиков, которые будут вести прием пациентов и оказывать квалифицированную помощь. К работе в этом отделении также привлекут интернов Одесского национального медуниверситета.

В мэрии напомнили, что в муниципальных больницах Одессы с начала эпидемии развернуто 1059 койко-мест для госпитализации больных с COVID-19.