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В Одессе дополнительно развернули 120 коек для больных COVID-19

Новина українською → Одесса, Вторник 23 марта 2021 20:25
В Одессе дополнительно развернули 120 коек для больных COVID-19 Фото: врач (freepik)
Автор: Андрей Козловский

В Одесской городской больнице №8 дополнительно развернули 120 коек для лечения больных COVID-19. Медицинский центр начинает принимать пациентов.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

"Ремонтные работы завершены, оборудование и мебель расставлены ​​по местам, кислород подключен: Одесская городская больница №8 на Фонтанской дороге начинает прием пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к большинству установленных в палатах коек подведен кислород, система кислородообеспечения подключена к двум кріоциліндрів по 2 тысячи литров. Кроме того, там установили цифровой рентген-аппарат, новые электроприборы, стабилизаторы напряжения, а также современную систему пожарной сигнализации.

Вместе с тем сформировали бригады медиков, которые будут вести прием пациентов и оказывать квалифицированную помощь. К работе в этом отделении также привлекут интернов Одесского национального медуниверситета.

В мэрии напомнили, что в муниципальных больницах Одессы с начала эпидемии развернуто 1059 койко-мест для госпитализации больных с COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение ввести с 23 марта в Одесской области "красный" уровень эпидемической опасности из-за COVID-19.

Кроме того, власти Одессы решили подождать три дня для принятия решения о введении "красной" зоны.

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