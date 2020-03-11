В Одесі дитячі лікарні переповнені через ріст захворюваністю на грип

В Одесі через зростання захворюваності на ГРВІ або грип дитячі лікарні Одеси переповнені. Про це передає РБК-Україна з посиланням на "Думская".

Передбачається, що у зв'язку із цією ситуацією, можливий новий карантин в одеських школах. За даними очевидців, у пульмонологічних відділення дитячих клінік Одеси пацієнтів укладають навіть у коридорах.

"За інформацією муніципального департаменту освіти і науки, сьогодні через ГРВІ й грипу у місті не працює 115 класів, що менше, ніж за сім днів тому. Однак складна ситуація зберігається. За минулий тиждень віруси підхопили 6322 одесита, 80% з яких становлять діти та підлітки.

Повідомляється, що в середу, 11 березня, міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій буде розглядати питання про новий карантин у школах.

В минулий раз карантин в Одесі тривав з кінця січня за першу половину лютого.

Нагадаємо, у Львові від ускладнень грипу помер 30-річний чоловік. Він захворів ще 17 лютого, проте до лікаря звернувся лише 21 лютого.

Додамо, що в Кіровоградській області було зафіксовано два летальних випадки від ускладнень грипу. Крім того, в Сумській області підтвердили третю смерть від пневмонії.