В Одесі безпеку 2 травня будуть забезпечувати всі підрозділи МВС

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий заявив, що правоохоронці готові забезпечити безпеку в Одесі в річницю трагедії 2 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

За словами Ярового, до забезпечення безпеки в Одесі 2 травня буде залучено підрозділи поліції, Національної гвардії та Держслужби з надзвичайних ситуацій. Всього планується залучити понад 1,5 тисячі правоохоронців, а також 100 спецназівців, які реагуватимуть на надзвичайні ситуації.

"Наше завдання - забезпечити правопорядок, не допустити провокацій і бути готовими до будь-яких змін, що можуть відбуватися в оперативній обстановці. Саме тому 2 травня до виконання завдань в Одесі ми залучаємо усі підрозділи МВС", - заявив він.

Зазначається, що для координації роботи між підрозділами було створено ситуаційний та оперативний центри.

"Через них ми будемо обмінюватися інформацією та приймати рішення відповідно до оперативної обстановки", - пояснив він.

Крім того, для недопущення порушень правопорядку та карантинних норм правоохоронці будуть проводити превентивні заходи на Куликовому полі, Соборній площі та в центральній частині міста.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ запобігла здійсненню провокації в Одесі на річницю трагедії 2 травня. Провокацію планував проросійський рух "Куликове поле". Зловмисники планували поширювати агітаційну продукцію із закликами силового захоплення державної влади.