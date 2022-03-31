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В Одесі 1 квітня пройде воєнна "Гуморина"

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Одеса, Четвер 31 березня 2022 18:24
В Одесі 1 квітня пройде воєнна "Гуморина" Фото: Одеський "Привоз" у час війни (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Традиційний одеський фестиваль гумору та сатири цьогоріч отримав назву "Гуморина-Джавеліна" та матиме особливу програму в умовах війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Одеса".

Цьогорічна "Гуморина" розпочнеться з акції "Чемодан-вокзал-Росія". Захід стартуватиме о 10:30 біля центрального входу до Одеського залізничного вокзалу та триватиме годину.

Далі ж запланований благодійний онлайн-марафон на підтримку Збройних сил України та арт-виставка воєнної сатири. Вони триватимуть з 12:00 до 16:00. У святі візьмуть участі українські виконавці Олег Скрипка та Коля Серга.

Одеська міськрада транслюватиме "Гуморину-Джавеліну" на офіційному сайті. Також трансляція буде доступна в Telegram-каналі Одеса. Офіційно.

До слова, Єврокомісія запустила довідковий контакт-центр із українською мовою обслуговування.

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