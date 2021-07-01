Одеса закриє свій аеропорт більш ніж на добу: названо причину
У середині липня більш ніж на добу закриється аеропорт в Одесі. Даний захід пов'язаний з підготовкою нової злітно-посадкової смуги.
Про це йдеться в повідомленні Міжнародного аеропорту "Одеси" в Facebook.
Повідомляється, що аеропорт пройшов всі необхідні сертифікаційні процедури для початку експлуатації нової злітно-посадкової смуги.
"Для підготовки нової злітно-посадкової смуги для експлуатації було видано NOTAM A2243 / 21, згідно з яким Міжнародний аеропорт "Одеса" не буде приймати і відправляти рейси з 00:00 15 липня 2021 до 12:00 16 липня 2021 за місцевим часом", - йдеться в повідомленні.
Офіційне відкриття нової смуги відбудеться 16 липня.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що аеропорт "Київ" імені Сікорського у 2023 році закриється на кілька місяців, оскільки на його території будуватимуть нову посадкову смугу.