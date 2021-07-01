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Одеса закриє свій аеропорт більш ніж на добу: названо причину

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Одеса, Четвер 01 липня 2021 13:53
Одеса закриє свій аеропорт більш ніж на добу: названо причину Фото: одеський аеропорт (wikimedia by Shckwrkr)
Автор: РБК-Україна

У середині липня більш ніж на добу закриється аеропорт в Одесі. Даний захід пов'язаний з підготовкою нової злітно-посадкової смуги.

Про це йдеться в повідомленні Міжнародного аеропорту "Одеси" в Facebook.

Повідомляється, що аеропорт пройшов всі необхідні сертифікаційні процедури для початку експлуатації нової злітно-посадкової смуги.

"Для підготовки нової злітно-посадкової смуги для експлуатації було видано NOTAM A2243 / 21, згідно з яким Міжнародний аеропорт "Одеса" не буде приймати і відправляти рейси з 00:00 15 липня 2021 до 12:00 16 липня 2021 за місцевим часом", - йдеться в повідомленні.

Офіційне відкриття нової смуги відбудеться 16 липня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що аеропорт "Київ" імені Сікорського у 2023 році закриється на кілька місяців, оскільки на його території будуватимуть нову посадкову смугу.

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