ru ua
Нд, 01 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Одеса йде на затяжну комендантську годину: що заборонено

Новость на русском →
Одеса, Неділя 01 травня 2022 22:00
Одеса йде на затяжну комендантську годину: що заборонено Фото: Одеса йде на затяжну комендантську годину (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

В Одесі запроваджується затяжна комендантська година. Вона починається від сьогодні з 22:00 і триватиме до 05:00 ранку 3 травня.

Детальніше про те, що під забороною і з чим це пов'язують - в матеріалі РБК-Україна.

"Повідомляється, що розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка на території Одеси вводиться комендантська година з 22:00 1 травня до 05:00 3 травня 2022 року", - попередили раніше в Одеській ОВА.

Що забороняється

Перебування на вулицях

Таким чином, на цей період забороняється перебування людей на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Вигул собак

На період комендантської години дозволяється вигул собак поблизу свого будинку. Так, обов’язково взяти з собою паспорт громадянина України або ID-картку. Час прогулянки закликають скоротити максимально.

Транспорт

Громадський транспорт, залізничний вокзал та автовокзали міста у зазначені години комендантського часу працювати не будуть. Категорично заборонене пересування власною автівкою.

При цьому робота залізничного вокзалу повністю призупиняється, буде зачинений залізничний вокзал станції "Одеса-Головна". До того ж УЗ скасувала приміські поїзди та поїзди далекого сполучення, які курсують до Одеси та у зворотний бік, а приміські поїзди, які курсують в області та не заїжджають до міста, продовжать рух.

Варто наголосити, на решті території Одеської області режим комендантської години залишається без змін, тобто з 22:00 до 05:00.

Робота підприємств

В місті без змін працюватимуть лише підприємства критичної інфраструктури (ДСНС, швидка допомога тощо).

Керівники підприємств, установ усіх форм власності, що здійснюють свою діяльність на території міста Одеси, своїм рішенням мають оголосити 2 травня вихідним днем та перенести відпрацювання на інший день.

Чим важливе 2 травня для Одеси

Завтра, 2 травня - восьма річниця трагічних подій в Одесі. Тоді в результаті сутичок між прибічниками Євромайдану та проросійськими активістами і пожежі в Будинку профспілок загинули 48 людей, ще 250 постраждали. Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і навмисне сплановані.

Правоохоронці пов'язують річницю трагедії з ймовірними провокаціями саме в цей день.

Поліція попереджає про провокації

Напередодні у поліції звернулися до жителів Одеси. Їх попередили про можливі провокації з боку РФ, а тому попросили з розумінням поставитися до обмежень.

"Наближається важлива для нашого міста пам’ятна дата, пов’язана з трагічними подіями 2 травня. Тому, аби убезпечити громадян від підступних провокацій та відвертих злочинів, з 1 по 3 травня в місті буде посилено комендантську годину. Прошу з розумінням поставитися до тимчасових обмежень і заздалегідь підготуватись до вимушених умов", - звернулись у поліції до одеситів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Комендантська година
NEWS
67-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
67-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Артилерія НАТО. Яку зброю союзники передають Україні через два місяці війни
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Артилерія НАТО. Яку зброю союзники передають Україні через два місяці війни