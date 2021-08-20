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Одеса не переноситиме початок навчального року

Автор: РБК-Україна

Навчальний рік в Одесі не переноситимуть, щоб продовжити курортний сезон. Цього тижня з такою ініціативою виступила обласна державна адміністрація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву міськраду.

"Освітній процес у школах Одеси розпочнеться 1 вересня", - йдеться в повідомленні.

Також уточнюється, що відповідно до розділу III закону "Про середню освіту" навчальний процес організовується в рамках навчального року, який починається в День знань - 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік починається в перший за ним робочий день.

Крім того, у міськраді зазначили, що відповідно до закону структура та тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять тощо визначаються педагогічною радою школи.

Нагадаємо, раніше в Одеській ОДА запропонували відкласти початок навчального року до 20 вересня і тим самим продовжити курортний сезон.

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ОдесаНавчальний рік