"Одеса завжди актуальна!" Керівник нового готелю Radisson на Дерибасівській - про туризм, гостинність і місцевий колорит

За час пандемії багато людей встигли скучити по подорожам. І поки поїздки за кордон пов'язані з різними труднощами, внутрішній туризм набирає обертів. Один з туристичних магнітів України, Одеса, став ще більш привабливим - в самому центрі міста відкрився готель міжнародного бренду Radisson.

Radisson Hotel City Centre Odesa та став новим приводом для гордості "перлини біля моря". Готель розташувався на Дерибасівській, в парі кварталів від одеської опери, відомих Потьомкінських сходів та Одеського порту. З питання про локації ми і почали розмову з генеральним менеджером готелю, Ольгою Міщенко.

Чому для Radisson Hotel City Centre Odesa вибрали саме це місце?

Все просто - це серце міста, серце Одеси, якою ми її знаємо і любимо. Складно переоцінити це розташування: воно преміальне, воно легендарне. Адреса говорить сама за себе - Дерибасівська, 23. Це центр одеських подій, дуже зручна локація для гостя, з якою б мотивацією він не приїхав. Тут поруч і основні визначні пам'ятки, і кращі кафе та ресторани, і бізнес-центри, і головний пляж міста, Ланжерон. Все в пішохідній доступності. А епіцентр нічного життя - Аркадія - в 15 хвилин їзди. При цьому прогулянка в цій частині міста - суцільне задоволення: як від естетики, так і від колориту. Звуки, аромати, фарби, флер Одеси, її історія - все на відстані витягнутої руки.

Брендовий готель - частина міжнародної мережі зі своїми чіткими правилами. Одеський флер якось відіб'ється на самому готелі?

Готелі Radisson завжди додають в сервіс локальний колорит. Звичайно, є стандарти, виконання яких носить безкомпромісний характер: пожежна безпека, якісний контент гостьового телебачення, високошвидкісний інтернет. Питання гостьового комфорту для нас теж дуже важливі: і якість постільної білизни, і blackout штори, і зручні ортопедичні матраци та подушки - і, як наслідок, якість сну. Але в деяких моментах ми впроваджуємо і місцевий акцент. Наприклад, сніданки - одна з візитних карток бренду Radisson: це наша можливість подарувати гостю прекрасний початок дня і зарядити позитивом. З одного боку, у нас є обов'язковий стандарт по наповненню. З іншого боку, ми можемо впроваджувати місцеві елементи - наприклад, страви одеської кухні, відображати південну сезонність.Одесу гості однозначно відчують. Крім того, всі наші співробітники - одесити: відкриті, теплі, з почуттям гумору, оптимізмом і здоровою легкістю в ставленні до життя. І наші гості безсумнівно відчують цей одеський характер. Адже Одеса - це про легкість буття, відсутність зайвої суєти і напруги.

А в оформленні готелю якось проявилися елементи "одеськості"?

Звичайно, центральною "фішкою" оформлення Radisson Hotel City Centre Odesa став свій "одеський дворик". Дуже елегантний, з мозаїчною підлогою, живою музикою, витонченими фонтанчиками і приємним зору озеленінням. Це відкритий майданчик нашого ресторану - і це буде як яскравий естетичний, так і гастрономічний досвід. Ми вітаємо гостей з різних країн і регіонів, слухаємо і чуємо їх побажання, тому пропонуємо здоровий мікс європейської, української і, само собою, одеської кухні.

Гостинність в новій реальності

Ситуація з пандемією ускладнює туризм. Як Ви думаєте, коли туризм зможе відновитися?

Звичайно, це кризове явище вплинуло на ряд галузей, в тому числі готельну. Але воно не змінило бажання людей подорожувати. Одеса завжди актуальна, вона поза часом! Сюди прагнули і будуть прагнути приїхати, з різних причин. А з вакцинацією і виробленням колективного імунітету туризм повернеться - і повернеться з бумом. Адже люди скучили по поїздкам, по зв'язаних з ними емоціям, по зміні обстановки.

У готелях групи Radisson постійно тримають руку на пульсі. Індивідуальний туризм - подорожі по Україні - швидше за все, відновиться вже цього літа. І це вселяє нам оптимізм.

Коронакриза вплинула на наші звички. Як в готелі гарантують безпеку гостей в нових умовах?

Radisson Hotel Group за час пандемії значно переглянула свої процеси, щоб відповідати вимогам нової реальності.

Зокрема - правилами безпеки, наприклад, при приготуванні їжі. Ми адаптували наші стандарти до реалій пандемії: і підхід до сніданків, і до збирання номерів, і до спілкування з гостями.

Наприклад, мінімізували безпосередній людський контакт. Наші гості можуть робити багато чого самостійно: скажімо, керувати своїм бронюванням, робити експрес-Чекин і чекаут. Крім того, всі готелі мережі обов'язково проходять сертифікацію авторитетних міжнародних аудиторів в усіх напрямках безпеки, в тому числі санітарної та харчової.

Чому, приїжджаючи до Одеси, варто зупинитися саме в Radisson?

До готелів цієї мережі - дуже висока довіра, заслужена завдяки брендовим стандартам сервісу. Ми приділяємо багато уваги відгукам гостей і завжди швидко реагуємо на них, щоб перевершити їх очікування. Крім того, є і програма лояльності Radisson Rewards, яка діє у всіх готелях Radisson Hotel Group, і їх - понад тисячі. Вона дає нашим відвідувачам можливість користуватися привілеями в будь-якому з них. Постійні гості наших готелів завжди можуть розраховувати на знижки в ресторані, безкоштовне підвищення категорії номера і вітальний комплімент від нас.

Крім того, кожен гість Radisson знає, що гарантовано отримає безпеку, якісний сон, високошвидкісний стабільний інтернет, винятковий сніданок. Ця передбачуваність досвіду разом з теплотою і душевністю сервісу спонукає наших гостей вибирати нас своїм "домом далеко від дому".

В Radisson кожен момент має значення. Будь-який контакт з гостем для нас - це вікно можливостей для формування лояльності. Ця філософія - в ДНК бренду, один з ключових запорук його успіху. Все геніальне просто.