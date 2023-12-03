В Одесскую область из Сектора Газа за полмесяца эвакуировали более 80 украинцев

С середины ноября в Одесскую область из Сектора Газа были эвакуированы 82 украинца. Среди них 42 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Как рассказал Кипер, с середины ноября Одесская область помогает с эвакуацией украинцев из Сектора Газа, в частности, транспортировкой и поселением эвакуированных.

"В Одесскую область уже прибыли 82 эвакуированных, из них 45 - дети. Сейчас в городе Одесса размещено 19 граждан Украины из Сектора Газа. Им оказывается помощь в оформлении документов", - пишет Кипер.

По словам главы Одесской ОГА, все эвакуированные обеспечены первичными бытовыми потребностями, а именно: питанием, одеждой, санитарно-гигиеническими средствами.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа атаковали Израиль. Во время нападения террористы убивали и похищали не только военных, но и гражданских. В частности, Израиль регулярно обстреливали из Сектора Газа. Тель-Авив со своей стороны начал операцию против террористов и наступательную активность на Секторе Газа.

После непродолжительного перемирия, которое было объявлено 24 ноября, Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа. Как утверждает Тель-Авив, ХАМАС нарушил условия.

Эвакуация украинцев

По состоянию на 24 ноября, в рамках первого этапа эвакуации Украине удалось вывести из Сектора Газа 259 человек.