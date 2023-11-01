RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одесской области утром сбили две ракеты Х-59

Фото: в Одесской области сбили две ракеты Х-59 (armyinform com ua)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне утром 1 ноября пытались атаковать Одесскую область. Противовоздушная оборона сбила две ракеты Х-59.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг" в Facebook.

Управляемые авиационные ракеты Х-59 были выпущены из российских самолетов тактической авиации и направлены в направлении Одесского района.

Зенитной ракетной Одесской бригадой воздушного командования "Юг" над Черным морем были уничтожены обе вражеские ракеты.

Взрывы в Одесской области

Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 10:13. Она длилась около 40 минут.

Воздушные силы сообщали о ракетной опасности, а мониторинговые группы отмечали активность российских Су-30 над Черным морем. Позже военные призвали жителей Одессы и района находиться в укрытиях, в сети сообщали о взрывах в Одесской области.

Напомним, этой ночью российские захватчики атаковали Украину дронами-камикадзе. Противовоздушная оборона сбила 18 "Шахедов", а также управляемую авиационную ракету Х-59. Известно, что оккупанты ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области. Там вспыхнул пожар, который уже был ликвидирован.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаракетиПВОВойна в Украине