В Одесской области зафиксировали вспышку скарлатины: есть летальный случай

Специалисты отмечают, что рост заболеваемости скарлатиной связан с циклическим подъемом. В последний раз такой подъем регистрировали в 2014 году, когда заболело 355 человек.

В 2023 году было зарегистрировано 182 случая заболевания скарлатиной, что в 2,6 раза больше, чем в 2022 году. Преимущественно болели дети до 17 лет, наиболее уязвимой была возрастная группа от 5 до 9 лет (56% всех случаев заболевания).

В 2024 году зафиксировали уже 61 случай скарлатины среди детей, в том числе один летальный из-за осложнений.

Что такое скарлатина

Это острое инфекционное заболевание группы стрептококковых инфекций. В случае заболевания проявляется интоксикация, гнойное поражение миндалин ротоглотки и характерная сыпь.

Специфическое лечение скарлатины отсутствует. Прививки от скарлатины нет, но у переболевших вырабатывается иммунитет.

Профилактика заболевания заключается в раннем обнаружении и изоляции источника инфекции. Больным скарлатиной следует находиться в изоляции до 24 часов после получения первой дозы антибиотика. Если антибиотик не был назначен, изоляция должна продолжаться в течение 21 дня.