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В Одесской области разоблачили 17-летнего парня, который продавал поддельную "Дію"

Одесская область, Пятница 07 июня 2024 16:14
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В Одесской области разоблачили 17-летнего парня, который продавал поддельную "Дію" Фото: в Одесской области парень продавал подделку приложения "Дія" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинские правоохранители разоблачили в Одесской области несовершеннолетнего парня, который продавал фейковое приложение "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киберполицию Украины в Telegram.

По информации правоохранителей, 17-летний житель Измаильской общины загрузил на свой телефон приложение, которое позволяло создавать поддельные документы. Оно полностью копировало "Дію".

После этого парень создал в мессенджере канал, где разместил объявление о продаже приложения.

На такое объявление повелись трое юношей, они заплатили злоумышленнику по 100 гривен. Покупатели объяснили правоохранителям, что сделали это “для развлечения”.

Теперь 17-летнему жителю Измаильской общины грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на такой же срок.

Напомним, в начале апреля в Украине раскрыли новую схему мошенников. Они предлагали украинцам оформлять документы "за два дня".

В МВД подчеркнули, что срок оформления документов в Украине - от 10 до 20 дней.

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Одесса Киберполиция Дия
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