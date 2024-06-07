В Одесской области разоблачили 17-летнего парня, который продавал поддельную "Дію"
Украинские правоохранители разоблачили в Одесской области несовершеннолетнего парня, который продавал фейковое приложение "Дія".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киберполицию Украины в Telegram.
По информации правоохранителей, 17-летний житель Измаильской общины загрузил на свой телефон приложение, которое позволяло создавать поддельные документы. Оно полностью копировало "Дію".
После этого парень создал в мессенджере канал, где разместил объявление о продаже приложения.
На такое объявление повелись трое юношей, они заплатили злоумышленнику по 100 гривен. Покупатели объяснили правоохранителям, что сделали это “для развлечения”.
Теперь 17-летнему жителю Измаильской общины грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на такой же срок.
Напомним, в начале апреля в Украине раскрыли новую схему мошенников. Они предлагали украинцам оформлять документы "за два дня".
В МВД подчеркнули, что срок оформления документов в Украине - от 10 до 20 дней.
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