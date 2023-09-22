В Одесской области отменили ограничение движения грузовиков

В Одесской области отменены ограничения движения крупногабаритного транспорта в дневное время суток с 25 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"В соответствии с совместным приказом председателя Одесской областной военной администрации и командующего ОСУВ "Одесса" с 25 сентября отменяются ограничения движения крупногабаритного транспорта в дневное время суток на дорогах области, - сообщил Кипер.

При этом пропуска на движение по территории Одесской области в комендантский час, выданные до 25 сентября, продолжают действовать. Кроме того, ОВА будет продолжать выдавать соответствующие пропуски.

Напомним, запрет на движение грузовиков в области действовал с 10 июля.