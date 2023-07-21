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В Одесской области прозвучало несколько взрывов

Фото: в Одесской области прозвучало несколько взрывов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Одесской области было слышно не менее двух взрывов сегодня ночью, 21 июля, после которых в регионе объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

После сообщения о взрывах в области, Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения противником ракетного вооружения в регионе.

Повторные взрывы в Одесской области

Примерно спустя час в Одесской области снова было слышно несколько взрывов. Об их причинах и последствиях пока не сообщается.

Атаки россиянами Одесской области

Россияне уже четвертую ночь подряд наносят удары по Одесской области. Так, вчера, 20 июля, российские оккупанты били по Одессе при помощи ракет и дронов-камикадзе. В городе пострадали восемь человек, еще один - погиб.

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что в результате атаки повреждено здание консульства Китая.

Более детально об ударе россиян можете узнать в материале РБК-Украина.

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