В Одесской области прозвучало несколько взрывов

После сообщения о взрывах в области, Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения противником ракетного вооружения в регионе.

Повторные взрывы в Одесской области

Примерно спустя час в Одесской области снова было слышно несколько взрывов. Об их причинах и последствиях пока не сообщается.

Атаки россиянами Одесской области

Россияне уже четвертую ночь подряд наносят удары по Одесской области. Так, вчера, 20 июля, российские оккупанты били по Одессе при помощи ракет и дронов-камикадзе. В городе пострадали восемь человек, еще один - погиб.

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что в результате атаки повреждено здание консульства Китая.

Более детально об ударе россиян можете узнать в материале РБК-Украина.