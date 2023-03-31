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В Одесской области могут быть отключения света из-за непогоды

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Одесса, Пятница 31 марта 2023 14:45
В Одесской области могут быть отключения света из-за непогоды Иллюстративное фото: в Одесской области могут быть отключения света из-за непогоды (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В пятницу, 31 марта, в Одесской области прогнозируется дождь и порывы ветра. Учитывая это, жителей предупреждают о возможном отключении электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Из-за ухудшения погодных условий в области 206 ремонтных бригад ДТЭК Одесские электросети перевели в повышенную готовность, чтобы в случае аварий как можно быстрее возвращать свет украинцам.

"Сильные порывы ветра могут повлечь за собой падение деревьев и обрыв проводов. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к оборванным линиям электропередач", - добавляют в ДТЭК.

Напомним, утром 28 марта часть Одессы и района осталась без света из-за аварийного отключения на высоковольтной линии, но днем свет уже восстановили.

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Одесса Электроэнергия ДТЭК
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