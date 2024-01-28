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В Одесской области застолье закончилось взрывом гранаты

Одесская область, Воскресенье 28 января 2024 17:39
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В Одесской области застолье закончилось взрывом гранаты Фото: полицейские расследуют обстоятельства взрыва в Подольском районе (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Правоохранители расследуют обстоятельства взрыва в Подольском районе Одесской области. В руках мужчины подорвалась граната.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Полицейские получили сообщение из медучреждения о госпитализации гражданина, который был травмирован в результате взрыва.

Сразу выехав на место происшествия, следователи предварительно установили, что мужчина, находясь дома с гостем, достал из кармана предмет, похожий на гранату, и предмет взорвался.

Происшествие произошло в одном из домовладений в Савранской ОТГ вчера, 27 января. Минно-взрывную травму получил хозяин имения, состояние его тяжелое.

В домовладении следователи совместно с взрывотехниками полиции провели неотложный обыск, во время которого обнаружили 89 патронов различного калибра и остатки взрывного устройства.

"Полицейские призывают граждан при обнаружении опасных предметов не трогать их руками, а сразу сообщать об этом соответствующие службы.", - отметили в полиции.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что в Днепровском районе Киева взорвалась граната в результате чего погибли два человека.

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