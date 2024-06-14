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В Одесской области в детском саду унижали двухлетнего ребенка: омбудсмен обратился в полицию

Одесская область, Пятница 14 июня 2024 16:09
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В Одесской области в детском саду унижали двухлетнего ребенка: омбудсмен обратился в полицию Фото: в детском саду в Одесской области зафиксировали жестокое обращение с ребенком (freepik com)
Автор: Наталья Юрченко

Работники детского сада в Одесской области жестоко обращались с двухлетним ребенком. Омбудсмен обратился к правоохранителям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

Инцидент произошел в поселке Великодолинское. Местные журналисты нашли в сети сообщение матери двухлетней девочки. Она пожаловалась на частный детсад, где травили ее ребенка.

Женщина также добавила аудиозаписи якобы разговоров супругов, работающих в саду. На записях слышно ругательства, плач ребенка и жестокое обращение. Мать девочки утверждает, что ребенок после посещения детсада начал "вести себя неадекватно" и отказывался туда идти.

Реакция омбудсмена

Лубинец сообщил, что обратился в Главное управление Национальной полиции в Одесской области для расследования инцидента.

Как отметил уполномоченный, девочке угрожали нанести телесные повреждения, унижали, использовали нецензурную лексику и запугивали. Со своей стороны руководство заведения не отреагировало на инцидент и проигнорировало его после обращения родителей девочки.

"Ни один ребенок не может быть объектом незаконного посягательства на его честь и достоинство, не может быть подвергнут пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению или наказанию", - подчеркнул омбудсмен.

Напомним, в Германии больше недели искали девятилетнюю украинскую девочку. Ребенок утром вышел из дома в школу и пропал без вести. После девяти дней поисков тело ребенка обнаружили в лесу.

Полиция Германии официально подтвердила гибель украинской девочки. Дело расследуется как убийство.

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