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В Одесской области была уничтожена морская мина (видео)

Вторник 07 мая 2024 19:22
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В Одесской области была уничтожена морская мина (видео) Иллюстративное фото: в Одесской области уничтожили морскую мину (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские моряки взорвали морскую мину, вынесенную на побережье в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВМС ВСУ.

"Сегодня в Одесской области была обнаружена очередная опасная находка - якорная мина, которую вынесло на побережье. Силами и средствами ВМС ВС Украины опасный боеприпас был обезврежен путем контролируемого подрыва с соблюдением всех необходимых мер безопасности", - говорится в сообщении.

Как рассказали в ВМС, с начала полномасштабного вторжения РФ военными были уничтожены десятки подобных мин, как под водой, так и дрейфующих или вынесших на побережье.

Заметим, что в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов, ни в коем случае нельзя к ним приближаться, касаться или пытаться самостоятельно перемещать/обезвреживать. В случае обнаружения таких предметов – сообщите соответствующие службы.

Разминирование в Украине

Из-за масштабного вторжения России в Украину более 25% территории оказались заминированными. Поэтому правительство сейчас работает над программами по разминированию.

В частности, был создан Корпус деминеров, он должен работать на освобожденных от российских захватчиков территориях.

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