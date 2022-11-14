RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из одесских портов вышло еще 12 суден за двое суток в рамках "зернового коридора"

Фото: из одесских портов вышло еще 12 суден за двое суток в рамках "зернового коридора" (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Елизавета Драбкина

Из портов Одесской области за последние двое суток вышло еще 12 суден с 400 тысячами тонн агропродукции. Они отправятся в страны Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство инфраструктуры.

В частности, в Оман отправились балкеры STAVROS и CEBIHAN, которые доставят 55 тысяч тонн украинской пшеницы. Также 55 тысяч тонн перевезут в Йемен, жители которого находятся на грани голода. В Ливию 25 тысяч тонн зерна доставит балкер EAST WIND 1.

Сообщается, что через два дня порты Большой Одессы приняли под загрузку восемь судов. Их совокупная грузовместимость составляет 200 тысяч тонн агропродукции.

Кроме того, отмечается, что по "зерновому коридору" в направлении Украины движется шесть судов для загрузки 317 тысячами тонн агропродукции.

Всего с 1 сентября из одесских портов вышло 456 судов, которые экспортировали 10,7 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Как сообщалось ранее, РФ вновь заявила о своем стремлении к беспрепятственному доступу на мировые рынки для экспорта своего продовольствия и удобрений.

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украина заинтересована в продолжении функционирования "зерновой инициативы", но РФ должна прекратить ее тормозить.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одессапродовольственный кризисМИУ