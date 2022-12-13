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В Одессе задержан информатор ЧВК "Вагнера": что известно

Фото: в Одессе задержан информатор ЧВК "Вагнера" (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала в Одессе российского агента, который сливал данные о расположении ВСУ в Одессе в штаб ЧВК "Вагнера" и воюющий в Украине московский ОМОНа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ведомства.

По данным следствия, предателем оказался местный житель, которого спецслужбы России завербовали после начала полномасштабного вторжения.

"Служба безопасности задержала еще одного агента спецслужб РФ в результате контрдиверсионных мер на юге Украины. На его телефоне обнаружены электронные карты с "целями" воздушных ударов врага по украинскому побережью Черного моря", - говорится в сообщении.

Установлено, что вражеский приспешник собирал разведданные о боевых позициях ВСУ на территории Одессы. Прежде его интересовали места дислокации и особенности маскировки украинских подразделений береговой обороны.

"Он пытался установить ориентировочное количество личного состава, вооружения и военной техники, вовлеченных в защиту прибрежной зоны областного центра", - добавляют в СБУ.

Разведывательная информация требовалась агрессору для планирования, подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по городской инфраструктуре.

Также сотрудники спецслужбы нашли контакты злоумышленника со штабом российской частной военной компании "Вагнера" и московского ОМОНа (спецподразделения Росгвардии, активно участвующего в войне против Украины).

Для сбора развединформации агент лично выходил на "местность", скрыто наблюдал за украинскими объектами и проводил их фотофиксацию. Полученные данные пересылали врагу в виде меток на электронных картах с подробным описанием прилегающей территории.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, СБУ разоблачила российскую агентурную сеть, в которую входили 7 заключенных, прибывших после этапирования из тюрем временно оккупированной Луганской области. После освобождения они должны были выполнять задачи ФСБ.

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Служба безопасности УкраиныОдессаЧВК Вагнера