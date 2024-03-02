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В Одессе из-под завалов достали тело ребенка

Суббота 02 марта 2024 11:04
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В Одессе из-под завалов достали тело ребенка Фото: в Одессе из-под завалов достали тело еще одного погибшего (t.me/odeskaODA)
Автор: Сергей Пышкин

Количество жертв в результате ночной атаки российских террористов по Одессе возросло до трех. Спасатели обнаружили тело ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера.

"Количество жертв российской атаки по Одессе увеличилось до трех человек. Только что спасатели деблокировали из-под завалов тело человека", - написал Кипер.

По словам главы ОВА, поисково-спасательная операция продолжается.

Фото: в Одессе из-под завалов извлекли тело еще одного погибшего (t.me/odeskaODA)

Как пишет пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), на уровне первого этажа, под завалами было обнаружено тело погибшего ребенка.

Согласно данным Одесского городского совета, ребенку на момент гибели было три месяца. В то же время Офис генерального прокурора утверждает, что возраст ребенка - от 3 до 5 лет.

По состоянию на 11:08 известно о:

  • 3 погибших;
  • 8 пострадавших;
  • 5 спасенных, среди которых один ребенок.

Атака на Одессу

После 1 ночи в Одесской области прогремели взрывы. В областной военной администрации (ОВА) и мэрии сообщили о попадании беспилотника в многоэтажку. Сначала было известно об одном погибшем и семи пострадавших. Утром спасатели извлекли из-под обломков тело еще одного погибшего.

После 08:30 глава ОВА Олег Кипер сообщил о том, что спасателям удалось деблокировать мужчину. Пострадавшего сейчас осматривают врачи.

Президент Владимир Зеленский, со своей стороны, отметил важность усиления противовоздушной обороны Украины.

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