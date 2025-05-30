В Одессе открыли международный форум по безопасности

В течение двух дней украинские парламентарии, дипломаты, военные, международные эксперты, представители администрации Дональда Трампа, высокопоставленные чиновники из США, Британии и стран ЕС будут обсуждать будущее Черного моря, стратегии сдерживания агрессии РФ, поддержку Украины, роль НАТО и вызовы для союзников в регионе.

Событие открыл председатель Форума, народный депутат Украины, председатель Комитета ПАСЕ по вопросам миграции, беженцев и перемещенных лиц Алексей Гончаренко.

"Год назад в Одессе мы начали это мероприятие под лозунгом "игра началась". Сегодня мы в самом центре этой игры. Эпицентр - Черное море, его столица - Одесса. Многие считали, что мы будем пешкой, которой пожертвуют. Но мы стали ферзем. Просто сейчас здесь, в Одессе, мы вместе с политиками, послами, дипломатами и экспертами ищем правильные решения", - отметил Алексей Гончаренко.

Black Sea Security Forum призван стать ежегодной площадкой, где лидеры, эксперты и стратеги со всего мира ищут ответы на ключевые вызовы безопасности Черного моря - пространства, превратившегося в эпицентр глобального противостояния.

Главный международный партнер и спонсор форума - британский филантроп, дипломат и меценат лорд Майкл Эшкрофт. В своем выступлении он отметил глобальное значение Одессы как стратегической точки на новой карте безопасности.

"Сейчас Одесса находится на линии фронта - другого фронта. Это главные морские ворота Украины, важные для всего мира. То, что происходит здесь, имеет глобальное значение. Спасибо каждому из вас за то, что держите этот рубеж. Украина уже сейчас переписывает правила морской войны - и делает это с невероятной инновационностью", - сказал Эшкрофт.

Участников форума поздравил Президент ПАСЕ Теодорус Русопулос и звезда украинского спорта, призер Олимпийских игр Элина Свитолина.

Также среди главных партнеров и спонсоров форума - немецкий политический фонд Konrad-Adenauer-Stiftung, гуманитарная организация Hepatica, а также украинская платформа Trypillian, которая работает на пересечении безопасности, культуры и стратегических коммуникаций.