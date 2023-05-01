В Одессе открыли инновационный центр реабилитации для военных RECOVERY, основанный Пинчуками

В Одессе на базе госпитального отделения открыли инновационный центр реабилитации для раненых военных RECOVERY. Это уже второй центр национальной сети из 10 анонсированных, которые будут работать до конца года.

Заведение в Одессе, в котором уже более 10 лет не обновлялось оборудование, по международным стандартам. Кроме полного ремонта помещений в центре RECOVERY установили комплекс физиотерапевтического оборудования, инновационное оборудование для физической реабилитации с виртуальной реальностью, обеспечивающее обратную связь с пациентом.

"Мы с моей женой Еленой хотим построить самые современные реабилитационные центры по всей стране. Это самая важная задача. Потому что наши герои и героини рискуют, отдают за нас самое ценное. Для нас честь помогать им восстанавливаться после ранений. Уникальность созданных нами центров прежде всего в тех специалистах, которые у них работают, ведь оборудование в их руках становится эффективным. Без энтузиастов, без людей, у которых горят глаза, это будет просто куча железа. Врачи также чувствуют, что они на фронте. Больницы, центры - это их окопы", - отметил он. основатель проекта Виктор Пинчук во время посещения первого дня работы реабилитационного центра.

В одесском центре RECOVERY благодаря современному комплексу тренажеров и аппаратов реабилитации смогут восстанавливаться военнослужащие с различными травмами, в том числе ранениями, полученными в результате взрывов.

Самой распространенной среди пролеченных нами раненых военнослужащих является именно взрывная политравма, с повреждениями сразу многих систем и органов, нередко с травматическими ампутациями конечностей. При таких ранениях чрезвычайно важную роль играет ранняя, послеострая и долговременная мультидисциплинарная реабилитация. Именно благодаря современному реабилитационному и физиотерапевтическому оборудованию центра RECOVERY, реабилитационная помощь нашим защитникам стала максимально эффективной. А они достойны лучшего. От имени всех наших пациентов благодарим Виктора и Елену Пинчуков за возможность получить качественную и своевременную реабилитационную помощь", - отметила Елена Футрук, начальник государственного клинического учреждения, где построен одесский центр Recovery.

Основная цель проекта - развитие реабилитационного направления медицинской помощи военным в Украине. Проектом предусмотрено: создание национальной сети реабилитационных центров для тяжелораненых, международные образовательные программы для специалистов-реабилитологов, сложное протезирование военных за рубежом в тех случаях, когда это невозможно в Украине, а также предоставление качественной реабилитации военным в частных партнерских клиниках.

Напомним, ранее 14 марта 2023 года заработал первый центр реабилитации национальной сети RECOVERY в Днепре.

В текущем году национальная сеть инновационных реабилитационных центров RECOVERY будет включать 10 центров на базе государственных медицинских учреждений в Винницкой, Днепропетровской (2 центра), Киевской, Львовской, Одесской (2 центра), Ровенской, Хмельницкой и Черкасской областях. Более 11 000 пациентов в год смогут получить реабилитационную помощь в центрах RECOVERY.