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В Одессе открыли бульвар Военно-Морских Сил и памятные знаки погибшим кораблям

Одесса, Пятница 06 декабря 2024 10:35
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В Одессе открыли бульвар Военно-Морских Сил и памятные знаки погибшим кораблям Фото: в Одессе открыли бульвар ВМС (president.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

В Одессе открыли бульвар Военно-Морских Сил, приурочив это событие ко Дню Вооруженных Сил Украины. На новом бульваре установили памятные знаки, посвященные кораблям и катерам, погибшим в боях с российским агрессором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВС Украины.

В Одессе открыли бульвар Военно-Морских Сил и памятные знаки погибшим кораблям и катерам

В Одессе ко Дню Вооруженных Сил Украины торжественно открыли бульвар Военно-Морских Сил. В мероприятии приняли участие командующий Военно-Морскими Силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа и начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Это событие стало символом уважения к вкладу военных моряков в защиту Украины.

Фото: ВМС ВС Украины

Символ мужества и отваги

Бульвар стал напоминанием о героизме украинских военных моряков, которые защищают морские границы нашего государства. Его открытие подчеркнуло важность вклада Военно-Морских Сил в обеспечение территориальной целостности Украины в условиях войны.

Увековечение памяти героев

На бульваре также установлены памятные знаки кораблям и катерам, которые погибли в боях с российским агрессором во время полномасштабного вторжения.

"Для каждого военного моряка корабль - это живой организм, а его душа - экипаж. Увековечивая память этих боевых единиц, мы чтим их службу и самопожертвование в борьбе с российским агрессором. Их подвиг навсегда останется в истории нашей борьбы" - отметил командующий ВМС.

Напомним, что в столице на территории Киевской крепости установили памятник Герою Украины Александру Мациевскому, погибшему от рук оккупантов в декабре 2022 года.

Кроме того, на Аскольдовой могиле в Киеве открыли монумент Дмитрию "Да Винчи" Коцюбайло. Военный похоронен на том же месте.

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