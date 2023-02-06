В Одессе и районе 50% жителей остаются без света: какие действуют графики

"По состоянию на 14 часов в Одесском районе действуют экстренные отключения. Без электроснабжения 360 тысяч абонентов, это 50% от общего количества абонентов в районе и городе", - сказал глава Одесской ОВА Максим Марченко.

По его словам, сейчас действует график отключений света 10 через 2, ночью удалось выйти на график 3 через 9.

Марченко отметил, что все котельные централизованного отопления в работе. Они снабжают 90% жителей города постоянным теплом. Остальные (10 тысяч жителей) обеспечивают локальные котельные, которые подпадают под график отключений.

В ОВА подчеркнули, что домов, где круглосуточно отсутствует теплоснабжение, нет. Объекты водоснабжения также функционируют, в частности, с помощью генераторов.

Кроме того, в Одессу уже прибыло 82 генератора, продолжается их установка.

Премьер-министр дал задачу ввезти дополнительные генераторы в Одесскую область для дальнейшей стабилизации ситуации с электроэнергией. К тому же, на ближайшем заседании Кабмина будет проработан вопрос выделения средств Одесской ОВА на закупку запасов горючего для генераторов.

Напомним, 4 февраля в Одессе произошла масштабная авария на подстанции НЭК "Укрэнерго", из-за чего Одесса и Одесский район остались без света.

Ситуация с электроэнергией в Одессе и районе может улучшиться с 10 февраля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.