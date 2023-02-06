RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одессе и районе 50% жителей остаются без света: какие действуют графики

Фото: в Одессе и районе 50% жителей остаются без света (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня в Одессе и Одесском районе 50% жителей по-прежнему остаются без электроэнергии. Жителей снабжают светом по графику: 10 часов отключений и 2 часа с электричеством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 14 часов в Одесском районе действуют экстренные отключения. Без электроснабжения 360 тысяч абонентов, это 50% от общего количества абонентов в районе и городе", - сказал глава Одесской ОВА Максим Марченко.

По его словам, сейчас действует график отключений света 10 через 2, ночью удалось выйти на график 3 через 9.

Марченко отметил, что все котельные централизованного отопления в работе. Они снабжают 90% жителей города постоянным теплом. Остальные (10 тысяч жителей) обеспечивают локальные котельные, которые подпадают под график отключений.

В ОВА подчеркнули, что домов, где круглосуточно отсутствует теплоснабжение, нет. Объекты водоснабжения также функционируют, в частности, с помощью генераторов.

Кроме того, в Одессу уже прибыло 82 генератора, продолжается их установка.

Премьер-министр дал задачу ввезти дополнительные генераторы в Одесскую область для дальнейшей стабилизации ситуации с электроэнергией. К тому же, на ближайшем заседании Кабмина будет проработан вопрос выделения средств Одесской ОВА на закупку запасов горючего для генераторов.

Напомним, 4 февраля в Одессе произошла масштабная авария на подстанции НЭК "Укрэнерго", из-за чего Одесса и Одесский район остались без света.

Ситуация с электроэнергией в Одессе и районе может улучшиться с 10 февраля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаДенис ШмыгальЭлектроэнергия