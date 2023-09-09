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В Одессе произошел пожар в жилом доме из-за зарядки, среди пострадавших - дети

Иллюстративное фото: (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

В Одессе происходил пожар в двухэтажном жилом доме по улице 3-я линия Марии Демченко. В результате происшествия пострадали пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС в Telegram.

По данным спасателей, пожар в доме локализовали в 17:31 и в 17:47 его ликвидировали на площади 80 м2.  

В результате пожара пострадали пять человек. При этом двое - отец, 1972 года рождения и дочь, 2019 года рождения, доставили в больницу в тяжелом состоянии. 

Также в пожаре пострадали трое девочек 2013, 2017 и 2008 годов рождения. Их в больницу привезли родственники. Их состояние здоровья оценивается как средней тяжести.

Спасатели называют вероятной причиной пожара аварийный режим работы зарядного устройства аккумуляторной батареи.

 

Фото: В Одессе произошел пожар в жилом доме из-за зарядного устройства (t.me/dsns_telegram)

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ОдессаПожар