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В Одессе произошла перестрелка, есть погибший и раненые

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Одесса, Четверг 01 июня 2023 16:17
В Одессе произошла перестрелка, есть погибший и раненые Фото: в Одессе произошла перестрелка (od.npu.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

В Одессе произошла перестрелка. В результате инцидента погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

По данным местного издания "Думская", сегодня в Одессе вблизи Киевского рынка произошла перестрелка.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские во главе с руководством следственного управления ГУНП в Одесской области.

В Одессе произошла перестрелка, есть погибший и раненые

"Обстоятельства устанавливаются", - сообщили правоохранители.

Полицейские также сообщили, что в результате происшествия один человек погиб. Еще два человека с огнестрельными ранениями доставлены в больницу.

Напомним, что недавно в Запорожье неизвестные на стоянке возле рынка совершили нападение на военных. В результате инцидента, один из них получил ножевое ранение.

Преступники во время нападения стреляли и сразу убежали. Их задержали на одном из блокпостов.

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