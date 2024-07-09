ua en ru
Вт, 09 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Одессе раздался взрыв во время тревоги

Вторник 09 июля 2024 16:02
UA EN RU
В Одессе раздался взрыв во время тревоги Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

Днем вторника, 9 июля, в Одессе был слышен взрыв. Ранее предупреждалось об угрозе баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram одесского мэра Геннадия Труханова.

Около 15:30 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга. А уже около 15.50 Труханов сообщил о взрыве в городе.

"В городе слышен взрыв", - написал он в Telegram.

В Воздушных силах предупредили, что опасность продолжается и попросили горожан находиться в укрытиях.

По состоянию на 16.00 о пострадавших не сообщалось.

Обстрелы Одессы

Напомним, 4 июля россияне ударили баллистической ракетой по портовой инфраструктуре в Одесской области. Тогда один человек погиб, а еще семь получили ранения, были разрушены портовые сооружения и админздания.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Война в Украине
NEWS
"Укрэнерго" уменьшило объем отключений света до вечера
"Укрэнерго" уменьшило объем отключений света до вечера
DAILY
В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине
Роман Кот, Милан Лелич В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине