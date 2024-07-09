В Одессе раздался взрыв во время тревоги

Днем вторника, 9 июля, в Одессе был слышен взрыв. Ранее предупреждалось об угрозе баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram одесского мэра Геннадия Труханова.

Около 15:30 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга. А уже около 15.50 Труханов сообщил о взрыве в городе.

"В городе слышен взрыв", - написал он в Telegram.

В Воздушных силах предупредили, что опасность продолжается и попросили горожан находиться в укрытиях.

По состоянию на 16.00 о пострадавших не сообщалось.

Обстрелы Одессы

Напомним, 4 июля россияне ударили баллистической ракетой по портовой инфраструктуре в Одесской области. Тогда один человек погиб, а еще семь получили ранения, были разрушены портовые сооружения и админздания.

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