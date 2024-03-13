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В Одессе прогремел взрыв

Фото: в Одессе прогремел взрыв 13 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Одессе 13 марта прогремел взрыв. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую", карту воздушных тревог, Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера, Воздушные силы ВСУ.

"В Одессе прогремел взрыв", - пишет "Думская".

Как пишет издание, работает ПВО.

При этом жителей Одессы и района просят оставаться в укрытиях.

"Одесса и Одесский район, находитесь, пожалуйста, в укрытиях до отбоя! Это важно!" - обратился Кипер.

В свою очередь, в Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности.

"Ракета на Одесскую область", - отметили военные.

Воздушная тревога

Отметим, что на данный момент воздушная тревога объявлена только в двух областях - Одесской и Донецкой.

В 8:09 в Одесской области сообщили об отбое воздушной тревоги. На данный момент тревога звучит только в Донецкой области.

Обстрел Украины

Вечером 12 марта и в ночь на 13 марта российские войска снова атаковали Украину. Под ударом оказались жилые дома в Кривом Роге Днепропетровской области и Сумах. В первом случае уже известно о 4 погибших и больше 40 раненых. В Сумах из-под завалов удалось спасти 10 человек, 8 человек пострадали, есть и жертвы.

 

 

 

 

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