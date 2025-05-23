В Одессе прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики

Воздушную тревогу в восточных, южных и центральных областях Украины объявили после 14:00.

"Угроза применения баллистического вооружения с юга", - предупредили Воздушные силы ВСУ.

Военные также призвали жителей Одессы находиться в укрытиях. На фоне этих сообщений в Одессе прогремело несколько взрывов.

Карта воздушных тревог по состоянию на 14:15





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