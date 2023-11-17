В Одессе более 60 курсантов попали в больницу с отравлением: полиция начала расследование
В двух учебных заведениях Одессы отравились 64 курсанта, они попали в больницу. Правоохранители уже начали расследование этого инцидента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУНП в Одесской области.
"Сейчас 64 курсанта в возрасте от 15 до 22 лет с острой пищевой токсикоинфекцией проходят лечение в медицинских учреждениях", - говорится в сообщении.
О событиях, которые произошли на этой неделе в двух одесских учебных заведениях, правоохранителям сообщили врачи.
Полиция начала расследование
По обоим фактам сведения о событиях следователи территориальных подразделений полиции начали расследование по факту "нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений".
В рамках начатых уголовных производств назначен ряд экспертных исследований.
"Продолжается следствие. Устанавливаются все обстоятельства событий", - добавили в полиции.
Отравления происходят не в первый раз
В конце сентября сообщалось, что в одном из одесских лицеев произошло массовое отравление курсантов. Правоохранители начали расследование.
"Предварительно установлено, что ночью медики госпитализировали курсантов в медицинское учреждение с отравлением и пищевой токсикоинфекцией. Им оказана неотложная медицинская помощь. Сейчас известно о 46 пострадавших, которые находятся в больнице", - говорится в сообщении полиции.
Там уточняют, что все 46 курсантов, которых госпитализировали, - несовершеннолетние.
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