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В Одессе во время тревоги прогремел взрыв: что известно

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Одесса, Вторник 04 октября 2022 12:27
В Одессе во время тревоги прогремел взрыв: что известно Фото: в Одессе во время тревоги прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Одессе днем 4 октября во время воздушной тревоги прогремел взрыв. Предварительно, город подвергся атаке дронов-камикадзе.

Об это сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В сети появилась информации о том, что в сторону города россияне запустили иранские беспилотники-камикадзе. Как утверждают местные жители, во время атаки в Одессе сработала система ПВО.

Обновлено 13:06. По данным оперативного командования "Юг", оккупанты пытались атаковать Одессу дроном-камикадзе типа "Shahed-136". Однако силам противовоздушной обороны уадлось уничтожить беспилотник над морем.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине военным удалось "приземлить" иранский ударный беспилотник Mohajer-6, которым оккупанты пытались атаковать Одессу.

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