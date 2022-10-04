В Одессе во время тревоги прогремел взрыв: что известно
В Одессе днем 4 октября во время воздушной тревоги прогремел взрыв. Предварительно, город подвергся атаке дронов-камикадзе.
Об это сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
В сети появилась информации о том, что в сторону города россияне запустили иранские беспилотники-камикадзе. Как утверждают местные жители, во время атаки в Одессе сработала система ПВО.
Обновлено 13:06. По данным оперативного командования "Юг", оккупанты пытались атаковать Одессу дроном-камикадзе типа "Shahed-136". Однако силам противовоздушной обороны уадлось уничтожить беспилотник над морем.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине военным удалось "приземлить" иранский ударный беспилотник Mohajer-6, которым оккупанты пытались атаковать Одессу.
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