Из Одессы в Кишинев запустят аэротрансфер: график и стоимость проезда
Сегодня в Одессе был в тестовом режиме запущен аэротрансфер в аэропорт Кишинев Молдовы.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Одесскую ОВА.
Как сообщили в ведомстве, первые регулярные рейсы планируют запустить уже с 1 марта. Стоимость поездки будет 800 гривен. Скидка в 50% для военных и членов их семей (супруга/муж, дети), лиц с инвалидностью, ветеранов войны, участников боевых действий.
Расписание отправления:
- 08:00 Одесса (автостанция Старосенная) – аэропорт Кишинев;
- 19:00 аэропорт Кишинев – Одесса (автостанция Старосенная).
Ориентировочно в пути пассажиры будут находиться 4 часа, это время вместе с прохождением всех таможенных процедур.
Фото: в Украине заработает аэротрансфер Одесса-Кишинев (t.me/odeskaODA)
Электронная очередь на границе
Напомним, с мая 2023 года в Украине заработала система онлайн-бронирования пересечения границы "Евчера". Ее ввели в 16 пунктах пропуска со странами Евросоюза и Молдовой.
При этом для грузовиков вводили обязательную онлайн-запись для пересечения границы.
1 августа электронная очередь для регулярных автобусных рейсов заработала на границе с Польшей, а именно в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск".
Позже в Украине увеличили перечень пунктов пропуска, где доступна услуга "Евчера" для автобусов.
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