В Одессе кафе и ресторанам разрешили работать до 11 вечера
Работа кафе и ресторанов в Одесской области будет продлена до 23:00. Однако развлекательные мероприятия должны заканчиваться в 22:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram.
"Пошли навстречу бизнесу, внесли изменения в совместный приказ. Теперь заведения общепита могут, по желанию, работать до 23:00", - написал он.
По его словам, ограничения остаются в отношении развлекательных мероприятий.
"Напоминаю, что громкая музыка, прожекторы и дискотеки должны заканчиваться в 22:00", - добавил Кипер.
Напомним, согласно распоряжению начальника Одесской областной военной администрации, с 1 марта 2023 года на территории Одессы и Одесской области комендантский час действует с 00.00 до 05.00 утра.
В то же время в Одесской области планируют в скором времени разрешить купание в Черном море. Открыть пляжи для купания в Одессе планировали с начала лета. Но из-за подрыва Каховской ГЭС и загрязнения воды с 17 июня купаться в Черном море запретили.
До 10 августа Одесский, Белгород-Днестровский и Измаильский РВА должны провести соответствующую подготовку пляжей и подать акты о готовности к Одесской ОВА.