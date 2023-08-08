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В Одессе кафе и ресторанам разрешили работать до 11 вечера

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Украина, Вторник 08 августа 2023 13:29
В Одессе кафе и ресторанам разрешили работать до 11 вечера Фото: работу кафе в Одессе продлили на час (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Работа кафе и ресторанов в Одесской области будет продлена до 23:00. Однако развлекательные мероприятия должны заканчиваться в 22:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram.

"Пошли навстречу бизнесу, внесли изменения в совместный приказ. Теперь заведения общепита могут, по желанию, работать до 23:00", - написал он.

По его словам, ограничения остаются в отношении развлекательных мероприятий.

"Напоминаю, что громкая музыка, прожекторы и дискотеки должны заканчиваться в 22:00", - добавил Кипер.

Напомним, согласно распоряжению начальника Одесской областной военной администрации, с 1 марта 2023 года на территории Одессы и Одесской области комендантский час действует с 00.00 до 05.00 утра.

В то же время в Одесской области планируют в скором времени разрешить купание в Черном море. Открыть пляжи для купания в Одессе планировали с начала лета. Но из-за подрыва Каховской ГЭС и загрязнения воды с 17 июня купаться в Черном море запретили.

До 10 августа Одесский, Белгород-Днестровский и Измаильский РВА должны провести соответствующую подготовку пляжей и подать акты о готовности к Одесской ОВА.

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Одесса Комендантский час
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