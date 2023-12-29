В Одессе двое погибших и много раненых в результате ракетной атаки (фото)
Одесса сегодня утром снова оказалась под ударом врага. В результате ракетной атаки два человека погибли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесского ОВА Олега Кипера в Telegram.
Оккупанты попали в жилые дома, там вспыхнули пожары. Известно, что двое одесситов погибли, еще 15 получили ранения. Среди пострадавших двое детей 6 и 8 лет.
"Все пострадавшие сейчас получают помощь в медицинских учреждениях города. Двое раненых в тяжелом состоянии", - сообщил Кипер.
Фото: в Одессе попадания в многоэтажки (t.me/odeskaODA)
Напомним, вечером 28 декабря в Одессе также попадали в многоэтажку. Известно, что на дом упали обломки сбитых дронов-камикадзе.
Массированная атака
Российские террористы с ночи атакуют Украину ракетами и дронами-камикадзе. Прилеты зафиксированы в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Сумской области. Есть жертвы и много пострадавшие.
Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.
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