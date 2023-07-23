В Одессе мужчина сорвал флаг Украины со здания: его задержали

По данным правоохранителей, в субботу, 22 июля, одесские патрульные получили вызов о конфликте между мужчинами по улице Космонавта Комарова.

Фото: правоохранители Одессы задержали мужчину, сорвавшего украинский флаг (t.me/od_patrolpolice)

На месте вызова стражи порядка обнаружили гражданина с явными признаками алкогольного опьянения. Очевидцы происшествия рассказали, что гражданин сорвал государственный флаг со здания, сломал флагшток и бросил флаг на землю.

На замечания горожан гражданин не реагировал и вел себя агрессивно. Такое поведение возмутило очевидцев, поэтому они вызвали полицию.

Поскольку в действиях мужчины усматривались признаки преступления по ст. 338 (Надругательство над государственными символами) УК, его задержали и передали следователям.

Напомним, что это не первый случай надругательства над государственными символами в Одессе. В прошлый раз мужчина сорвал украинский флаг из-за того, что, по его словам, тот заслонял объектив его внешней видеокамеры для осмотра хозяйственного помещения.

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