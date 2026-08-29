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В Одессе мужчина убил родителей и ранил брата, а затем застрелился сам: фото

23:54 29.08.2026 Сб
2 мин
Стрелок забаррикадировался в квартире, когда прибыли копы.
aimg Юлия Маловичко
Фото: на месте работал КОРД (Нацполиция Одессы)

В Одессе мужчина застрелил своих родителей, ранил брата и забаррикадировался в квартире, а по приезде полиции застрелился и сам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Одессы.

ЧП произошло в Киевском районе города в субботу, 29 августа.

"50-летний мужчина применил охотничье ружье и убил своих родителей и травмировал брата в одном из многоквартирных домов в Киевском районе города. Пострадавший госпитализирован", - сообщили правоохранители.

В настоящее время на месте ЧП работают следователи, криминалисты, оперативники.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье Уголовного кодеса об умышленном убийстве двух и более человек.

Правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия, ведется следствие.

В Нацполиции также показали несколько фото - на одном из них спецназовцы стоят возле открытой квартиры стрелка, а еще на одном видно простреленное стекло в окне.

Фото: полиция показала фото с места ЧП (Нацполиция Одессы)

Другие инциденты со стрельбой

Ранее сообщалось, как в Киеве мужчина выстрелил в соседа из травматического пистолета, после чего вернулся в квартиру, поджег ее и взял огнестрельное оружие.

Еще мы писали о стрельбе в Киеве, во время которой погибли двое мужчин-иностранцев. Ссора возникла на основании неподеленных денег, которые были украдены у украинцев из их квартир во время отключения света.

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